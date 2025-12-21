сегодня в 08:53

Скончался в 80 лет актер из «Улицы разбитых фонарей» Денисов

Артист Николай Денисов, который сыграл в легендарном сериале «Улицы разбитых фонарей», скончался 19 декабря в 80 лет. Однако об этом стало известно позже, сообщается на сайте kino-teatr.ru .

На портале говорится, что Денисов родился 1 декабря 1945 года. Скончался он 19 декабря 2025-го. Причина смерти не указывается.

Денисов играл в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина. 10 лет трудился в Ленинградском областном Театре «На литейном».

С 2005 года играл в Санкт-Петербургском государственном театре «Бенефис». С 2021-го был артистом Московской драматической труппы «Блуждающие звезды». Имеет звание Заслуженного артиста РФ, получил его в 2005-м.

Также Денисов писал стихи для песен многих популярных исполнителей. Так, мелодии на его слова исполняли: Валерий Леонтьев, Людмила Гурченко, Николай Караченцов, Эдита Пьеха, Надежда Бабкина, Лариса Долина, Михаил Боярский, Филипп Киркоров, Михаил Шуфутинский, Николай Басков, Максим Аверин и иные.

В «Улице разбитых фонарей» Денисов играл Виктора Терехова.

