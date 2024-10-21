Скончался турецкий проповедник Мухаммед Фетхуллах Гюлен

В своем доме в США скончался 83-летний турецкий проповедник и общественный деятель Мухаммед Фетхуллах Гюлен, сообщает Baza .

СМИ Турции называли проповедника «главным врагом Эрдогана» (президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана).

В 2016 году турецкие власти обвинили Гюлена в организации неудавшегося госпереворота. 16 июля того же года президент публично обратился к американским властям с призывом экстрадировать проповедника в Турцию, но Штаты не стали высылать Гюлена.

Тогда официальные власти подавили путч в Турции. Из-за беспорядков погибли более 250 человек, еще свыше 2 тыс. пострадали.