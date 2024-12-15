Президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силву выписали из больницы

В Сан-Паулу спустя пять дней после двух операций выписали президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силву. По словам врачей, лидер страны может возвращаться к исполнению служебных обязанностей, никаких препятствий для этого нет, пишет ТАСС .

Известно, что 79-летний Лула да Силва попал в больницу 10 декабря 2024 года. Бразильскому президенту провели две операции, направленные на предупреждение кровоизлияния в мозг. Оба оперативных вмешательства прошли успешно, лидер страны может продолжать работать.

Медики рекомендовали Луле да Силве избегать физической нагрузки в течение ближайших двух недель. Еще одним ограничением являются заграничные командировки, в остальном президент может и дальше работать во главе бразильской администрации.

Лула да Силва травмировался 19 октября. Президент Бразилии упал, находясь в собственной резиденции. Из-за этого бразильскому лидеру пришлось пропустить саммит БРИКС в Казани, который проходил с 22 по 24 октября 2024 года, но он участвовал в нем по средствам современных видеокоммуникаций.