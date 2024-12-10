Президенту Бразилии сделали трепанацию черепа

сегодня в 11:46

Президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве провели трепанацию черепа. Медикам нужно было убрать гематому, которая образовалась после травмы, сообщает РИА Новости .

Операция прошла без осложнений. Сейчас бразильский лидер находится под постоянным наблюдением врачей.

Травму головы Лула да Силва получил дома 19 октября. Медики посоветовали президенту избегать перелетов, поэтому он отменил визит на саммит БРИКС в Казани, который проходил 22–24 октября.

Ранее врачи сообщали, что травма затылка, которую получил Лула да Силва, не представляет опасности для здоровья. Позже ему все же назначили дополнительное обследование и решили провести операцию.