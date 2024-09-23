Скончался барабанщик из группы ABBA Роджер Палм

Барабанщик шведской группы ABBA Роджер Палм скончался на 76-м году жизни. Его не стало 21 сентября, сообщает Газета.ru со ссылкой на издание Aftonbladet.

Причиной смерти музыканта назвали осложнения после болезни Альцгеймера. Члены семьи барабанщика подчеркнули, что он был скромным мужчиной и всегда защищал родных и друзей.

«Нам будет его очень не хватать, он оставил после себя огромную пустоту. Все мы будем тепло вспоминать его», — написали члены семьи.

Палм работал с ABBA с 1970-х годов, он был студийным барабанщиком. Его барабанные партии звучат в композициях Thank You for the Music, Mamma Mia, Dancing Queen. Также он играл в группах Beatmakers, Moonlighters и Gimmicks.

Ранее известный советский футболист и тренер Виктор Ноздрин скончался в возрасте 72 лет на стадионе перед началом матча Любительской футбольной лиги. По предварительной информации, причиной смерти мог стать либо оторвавшийся тромб, либо обширный инфаркт.