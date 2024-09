Скончался барабанщик из группы ABBA Роджер Палм

Причиной смерти музыканта назвали осложнения после болезни Альцгеймера. Члены семьи барабанщика подчеркнули, что он был скромным мужчиной и всегда защищал родных и друзей.

«Нам будет его очень не хватать, он оставил после себя огромную пустоту. Все мы будем тепло вспоминать его», — написали члены семьи.

Палм работал с ABBA с 1970-х годов, он был студийным барабанщиком. Его барабанные партии звучат в композициях Thank You for the Music, Mamma Mia, Dancing Queen. Также он играл в группах Beatmakers, Moonlighters и Gimmicks.

Ранее известный советский футболист и тренер Виктор Ноздрин скончался в возрасте 72 лет на стадионе перед началом матча Любительской футбольной лиги. По предварительной информации, причиной смерти мог стать либо оторвавшийся тромб, либо обширный инфаркт.