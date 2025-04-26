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ВСУ за день потеряли около 60 солдат на Белгородском направлении

Солдаты ВС РФ нанесли поражение украинским боевикам на Белгородском направлении рядом с Яблоновкой и Юнаковкой. Об этом РИА Новости рассказал руководитель пресс-центра группировки «Север» Ярослава Якимкина.

Помимо этого, удар наносился по солдатам, находящимся рядом с населенным пунктом Петрушево в Сумской области.

Украинские войска за сутки потеряли 60 человек. Также были уничтожены три машины, шесть артиллерийских систем и станций РЭБ.

Ранее украинский беспилотник атаковал ехавшую «Газель» под Белгородом. Водитель получил ранение.