Дрон ВСУ ударил по ехавшей «Газели» под Белгородом. Есть раненый

Водитель «Газели» получил ранения при атаке дрона ВСУ под Белгородом

Один человек пострадал в результате атак украинского беспилотника около села Дунайка, расположенного в Грайворонском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

БПЛА ударил по двигавшейся по дороге «Газели», ранения получил водитель. На попутке его доставили в Грайворонскую ЦРБ.

Медики выявили у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, осколочные ранения плеча, спины и ноги. Ему оказывают всю необходимую помощь.

Ранее Гладков сообщал, что на трассе у села Дунайка дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль, где ехали супруги и их 42-летний сын. Все они были ранены.