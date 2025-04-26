NBC: обвинявшую принца Эндрю в изнасиловании правозащитницу обнаружили мертвой

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Правозащитницу Вирджинию Джуффре, которая обвиняла принца Великобритании Эндрю в изнасиловании, была обнаружена мертвой. Труп нашли в доме женщины в графстве Гингин в Западной Австралии, рассказали NBC члены семьи девушки, сообщает РИА Новости .

Джуффре умерла в 41 год. Она скончалась на прошлой неделе.

NBC напоминает, что Джуффре обвиняла принца Эндрю и известного финансиста Джеффри Эпстина в изнасиловании. Она активно сотрудничала с правоохранительными органами.

Джуффре заявляла, что принц Эндрю изнасиловал ее в Лондоне в возрасте 17 лет. По словам СМИ, в марте 2022 года мужчина заплатил женщине компенсацию. Однако собственную вину не признал. Тем не менее, стороны достигли досудебного соглашения.

Однако из-за скандала принца Эндрю лишили почетных воинских званий, а также королевских патронажей.