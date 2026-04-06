Скончался АО «ВПК „НПО машиностроения“ Александр Леонов

В 1975 году Леонов окончился Московский авиационный институт по специальности «летательные аппараты».

Придя в 1975 году инженером-конструктором в Центральное конструкторское бюро машиностроения в городе Реутов А.Г. Леонов прошел путь до Генерального директора и Генерального конструктора предприятия.

По всем направлениям деятельности под руководством А.Г. Леонова получены важные практические результаты. Александр Георгиевич придавал большое значение формированию кадрового состава предприятия, работе с молодыми руководителями и специалистами, повышению их профессионального уровня, обеспечению возможности их карьерного роста.

А.Г. Леонов имел 70 научных трудов, автор (соавтор) более 30 изобретений, защищенных авторскими свидетельствами СССР и патентами Российской Федерации.

За особые трудовые заслуги перед государством и народом в 2019 году Леонов А.Г. удостоен звания Героя Труда Российской Федерации. В составе творческого коллектива за работы по созданию, отработке и практическому использованию специальной системы – звания лауреата премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники за 2002 год. В 2003 году удостоен звания «Заслуженный машиностроитель РФ». Награжден медалями.