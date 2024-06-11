Скончалась сестра режиссера Андрея Тарковского

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Сестра режиссера Тарковского Марина умерла в возрасте 89 лет

Сестра советского режиссера, народного артиста РСФСР Андрея Тарковского Марина Тарковская скончалась на 90-м году жизни, сообщает ТАСС .

«Марина Арсеньевна ушла из жизни сегодня утром», — заявили в комплексе «Музеи Юрьевца».

Тарковская родилась 3 октября 1934 года в Москве. После окончания филфака МГУ работала в издательстве «Русский язык».

Она являлась мемуаристом и биографом отца Арсения Тарковского и брата Андрея. Также Марина Арсеньевна написала книги «Арсений Тарковский: судьба моя сгорела между строк», «Теперь у нас новый адрес», «Осколки зеркала» и «Воспоминание об Андрее».

Также Тарковская являлась составителем сборников «Я жил и пел когда-то…»: воспоминания о поэте Арсении Тарковском», «О Тарковском. Воспоминания в двух книгах».

Помимо этого, Марина Арсеньевна снялась в документальных фильмах «Рерберг и Тарковский: обратная сторона „Сталкера“ и „Дом Марины“. Благодаря ей в Москве был открыт музей „Дом Тарковских“, а в Ивановской области прошел Международный кинофестиваль „Зеркало“ имени Андрея Тарковского.

Советский режиссер Андрей Тарковский получил мировую известность благодаря таким кинокартинам, как «Андрей Рублев» (1966), «Солярис» (1972), «Зеркало» (1974) и «Сталкер» (1979). В 1986 году Тарковский умер во Франции на 55-м году жизни.