Скончалась последняя из всемирно известных пятерняшек Дион

Последняя из ставших всемирно известных близнецов-пятерняшек Дион Аннет умерла в возрасте 91 года в Монреале (Канада), сообщает ИА Регнум .

Как пишет газета The New York Times, она скончалась из-за осложнений, связанных с болезнью Альцгеймера, от которой женщина страдала несколько лет.

Сестры-пятерняшки Дион появились на свет 28 мая 1934 года. Они родились в канадской провинции Онтарио. Девочки считаются первыми пятью близнецами, пережившими младенчество. Они стали медицинской сенсацией сразу после рождения, а потом приобрели мировую известность.

Тысячи туристов приезжали, чтобы увидеть пятерняшек. Детей изъяли из семьи и выставляли за деньги на балконе, а потом в спецкомнате со стеклянным окном.

Судьбы известных сестер сложились трагически. Первой умерла Эмили, когда ей было 20 лет. Мари долгое лечилась от депрессии и скончалась в 36 лет. Позднее ушла из жизни Ивон. А Сесиль умерла в августе этого года.

