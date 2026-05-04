Грибники открыли сезон сморчков в Новосибирской области

Снежная зима 2026 года обеспечила высокую влажность почвы, поэтому май может быть урожайным на первые грибы. Сезон стартовал 26 апреля в Искитимском районе, сейчас идет массовый сбор.

Главные трофеи весны — сморчки и сморчковые шапочки. Их ищут в березовых и смешанных лесах, на опушках и полянах. Урожайными считаются леса у Академгородка, Краснообска, Павино, а также окрестности Евсино и Улыбино в Искитимском районе.

Грибникам важно отличать съедобные виды от ядовитых двойников. Сморчковая шапочка — условно-съедобная, с полой шляпкой-колпачком, прикрепленной к ножке только верхушкой. Сморчок высокий считается деликатесом и имеет вытянутую ячеистую шляпку.

Строчок отличается бесформенной «мозговидной» темной шляпкой и короткой толстой ножкой. Он содержит опасный яд гиромитрин, который не разрушается при обычной варке. В регионе строчок встречается редко, чаще в сосновых борах.

