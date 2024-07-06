Скончалась легендарный диктор Центрального телевидения Аза Лихитченко

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Умерла легендарный диктор Центрального телевидения, одна из первых ведущих программы «Время» Аза Лихитченко, сообщается в Telegram-канале «Первый канал. Новости».

Ей было 86 лет.

Лихитченко рассказывала зрителям в СССР о главных событиях в жизни страны. Она завоевала всенародную любовь.

При этом телеведущая с детства мечтала стать актрисой, окончила школу-студию МХАТ, а на кастинг на ТВ пришла просто из-за любопытства, но осталась там надолго.

После выхода на пенсию Лихитченко жила в Москве. У нее остались дочь и внук.