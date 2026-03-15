Скончалась еще одна раненная во время теракта в «Крокусе» женщина

Умерла еще одна раненная во время теракта в «Крокус сити холле» Наталья Скисова. У нее было тяжелое ранение, в связи с чем пришлось проходить длительное лечение, рассказала ТАСС адвокат пострадавших Людмила Айвар.

Скисова умерла 14 марта. Это случилось из-за последствий полученного ранения.

Айвар подчеркнула, что 42-летняя пострадавшая долго лечилась после теракта в «Крокусе». Там она получила тяжелый вред здоровью.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске совершили 22 марта 2024 года. Его исполнили четыре человека. Террористы стреляли по посетителям, затем случился взрыв и начался пожар. Погибли 150 человек, были ранены 609 человек.

Теракт исполнили четыре человека. Суммарно в деле замешаны 19 человек.

Ранее 15 из 19 фигурантов дела о теракте в «Крокусе» получили пожизненные сроки. Остальных осудили на сроки до 22,5 лет лишения свободы.

