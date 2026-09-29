«Склонны фантазировать»: адвокат усомнился, что Джиган опасен для своих детей

Адвокат Михаил Терехин усомнился в том, что известный рэп-исполнитель Джиган представлял опасность для своих дочерей и сына.

По словам юриста, если отец систематически создает опасность для своих детей, то по закону через суд его можно ограничить или лишить родительских прав.

«Но здесь другой момент. Насколько это будет лучше для детей в практике, в уголовной, судебной? Почему к показаниям детей относятся скептически? Потому что дети склонны фантазировать. То есть ситуация может быть одна, взрослый человек может оценить ее по-другому. А дети могут нафантазировать, написать эсэмэски, а из-за этого раздули такое! Что Джиган с пистолетом, как в игре…», — сказал Терехин в беседе со «СтарХитом».

Адвокат считает, что «ситуация была намного проще» и не имеет уголовных составов. При этом в случае охраны должна проводиться проверка со стороны правоохранительных органов.

О том, что известно о возможной стрельбе в доме Джигана, которую скрывали почти три месяца, читайте в материале РИАМО.

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