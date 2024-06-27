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Склад для хранения лакокрасочных аэрозолей в Богородском округе готов к эксплуатации

Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии объекта строительства проектной документации. Застройщик может приступить к подготовке пакета документов для получения разрешения на ввод склад в эксплуатацию в городе Электроугли Богородского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора.

Застройщик предоставил всю исполнительную документацию на монтаж и испытание указанных систем. Пожарная сигнализация и звуковое оповещение при активации тревожной кнопки функционируют исправно. На территории установлены наружные пожарные гидранты.

Площадь склада составляет порядка 336 квадратных метров. Здесь в 13 подземных резервуарах будут хранить сырье и компоненты, используемые в производстве лакокрасочных аэрозолей. Общий объем хранения сырья составит 119,4 тысячи тонн.

Застройщиком и генеральным подрядчиком на объекте является компания «Троль-Авто», специализирующаяся на производстве и дистрибуции лакокрасочных аэрозолей. По заказу и под контролем компании производится более 1,5 тысячи наименований продукции. В производстве заняты более тысячи специалистов. Российская клиентская сеть насчитывает порядка 500 компаний. «Троль-Авто» также развивает дилерские сети в Казахстане, Белоруссии, Армении и Молдавии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

Андрей Воробьев отметил, что только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.