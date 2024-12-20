Сказочный морозомобиль начинает путешествие по Талдомскому городскому округу

Морозомобиль посетил Павловическую школу Талдомского городского округа. Дед Мороз в сопровождении внучки Снегурочки и снеговика Олафа, приехали к ребятам, чтобы поздравить их с наступающим праздником, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Дедушка Мороз и Снегурочка, Олаф весело танцевали, пели, рассказывали стишки и водили хороводы с ребятами, а перед отъездом угощали сладостями из своего волшебного мешка. Команда Дедушки Мороза подарили улыбку и хорошее настроение каждому ребенку и в каждую семью они постарались принести частичку радости и волшебного новогоднего настроения.

Считанные мгновения остались до новой остановки Морозомобиля с детворой Талдомского округа. Дед Мороз и Снегурочка уже спешат поздравить девчонок и мальчишек с наступающим Новым годом. Приготовьтесь к незабываемым встречам с ними — каждый визит будет полон радости, смеха и волшебных моментов, как для детей, так и для взрослых.

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