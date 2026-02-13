Скатился на дно: экс-участник «Дома-2» поселился в подъезде, пил и дебоширил

Экс-участник «Дома-2» Синцов жил в подъезде многоэтажки, буянил и не мыл ноги

Бывший участник проекта «Дом-2» Иван Синцов поселился в подъезде многоэтажного дома в Подмосковье. Он буянил, бегал голым и не мыл ноги, сообщает Mash .

По словам жильцов многоэтажки, Синцов решил жить в подъезде около полугода назад. Он распивал алкогольные напитки, буянил, не мылся, конфликтовал с соседями.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как экс-участник скандального проекта пытается попасть в подъезд, затем дергает ручки входной двери. Отдыхал Синцов на небольшом диване или прямо на полу. Вокруг него было множество коробок.

По словам бывшей девушки экс-звезды телевидения, он погряз в долгах из-за микрокредитов. Мужчина скатился на дно, поэтому вынужден жить в подъезде.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.