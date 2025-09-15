Скандинавскую ходьбу и забег проведут в парках для жителей Балашихи с 15 по 21 сентября

16, 17 и 18 сентября в парке «Пехорка лес» в Балашихе пройдут занятия по общей физподготовке на свежем воздухе в 16:00. 19 сентября в 10:00 здесь пройдет занятие по дыхательной гимнастике. Все тренировки проходят на площадке у стадиона, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В Ольгинском лесопарке тренировки по скандинавской ходьбе пройдут 16, 18 и 20 сентября.

Культурная программа стартует 16 сентября в парках на Заречной и Солнечной.

В парке на Заречной приглашаем всех на семейный квест, интерактивный спектакль, интеллектуальную программу и творческое занятие в 13:00.

В свою очередь, спортивная программа стартует здесь 16 сентября с активной разминки и осенней ОФП в 12:00.

16 и 18 сентября приглашаем всех на забег «В закат» в 20:00.

20 сентября состоится дружеский старт «5 верст» в 9:00.

В парке на Солнечной культурная программа в пятницу стартует в 15:00. Здесь также для вас семейный квест, интеллектуальная программа, интерактивный спектакль и творческое занятие.

16 сентября в парке также пройдут спортивные активности: разминка и осенняя ОФП, начало в 10:40.

В парке Пехорка культурная программа состоится 18 сентября. Здесь для вас: интерактивная программа, интеллектуальная программа, творческое занятие и ретро-площадка. Начало в 15:00.

Спортивные мероприятия в парке пройдут 17 и 18 сентября. 17 сентября приглашаем всех на скандинавскую ходьбу в 14:00. 18 сентября в 14:00 также состоится скандинавская ходьба, а в 15:30 — веселые старты.

В Пестовском парке и Ольгинском лесопарке культурная программа будет проходить 2 дня подряд: 20 и 21 сентября. В субботу и воскресенье в программе: интерактивная, интеллектуальная программы, творческое занятие и ретро-площадка. Начало в 15:00.

В Ольгинском лесопарке в выходные ждем всех на детскую дискотеку и творческое занятие «Самоделкин», начало в 12:00.

16 и 18 сентября в 12:00 приглашаем всех в Пестовский парк на скандинавскую ходьбу. А 20 сентября в 9:00 на дружеский старт «5 верст».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.