Скандалов больше не будет: как изменится криминальная хроника в России

Парламент Татарстана предложил ограничить работу СМИ с криминальной тематикой. Журналистам придется отказаться от расследований и ограничиться официальными сводками. Об этом РИАМО рассказал руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры», адвокат Антон Ключко.

«Если говорить о положительной стороне вопроса, то СМИ в некотором роде будут приведены к порядку. Потому что на своей практике и на практике коллег замечаю, что часто до того, как суд вынес приговор или даже в принципе уголовное дело поступило в суд, вопреки принципу презумпции невиновности, СМИ делают очень неоднозначные заголовки», — сказал Ключко.

Он пояснил, что, освещая ту или иную новость, они вешают ярлыки на людей, указывают фамилии, пишут: «взяточник», «в отношении убийцы дело направлено в суд».

«При этом человек может быть оправдан, взятка может быть переквалифицирована на другой состав преступления или, в принципе, дело, даже поступившее в суд, может быть возвращено на доследование из-за нарушений, а затем и вовсе прекращено. Это происходит не так часто, но такие случаи есть», — отметил адвокат.

Ключко указал на то, что, если потом в отношении человека уголовное преследование прекращается по реабилитирующим основаниям, ему все равно приходится тратить время, силы и ресурсы, чтобы чистить заголовки и публикации в интернет-изданиях, которые вышли в период, например, незаконного или необоснованного уголовного преследования.

«Что касается негативных моментов, то такая вещь, как журналистское расследование, фактически будет сведена на нет. Потому что даже не категоричные, а предположительные формулировки — „на наш взгляд“, „по мнению редакции“, „предположительно“ — использовать будет запрещено», — рассказал эксперт.

Если журналист без возбужденного уголовного дела, без проверки со стороны органов предварительного следствия и тем более без поступления дела в суд, будет писать о предположениях коррупции или совершения противоправных действий тем или иным лицом, то после принятия этих поправок это станет невозможным.

«Так называемые журналистские расследования сведутся к нулю. Все, что останется журналистам, работающим с криминальной тематикой, — это цитировать и репостить официальные сообщения МВД, Следственного комитета или суда», — резюмировал Ключко.

Госсовет Татарстана внес на рассмотрение проект федерального закона, который запрещает публиковать обвинительную информацию до того момента, пока решение суда не вступит в законную силу. За нарушение предполагаются крупные штрафы, в том числе для учредителей, редакций, журналистов и авторов.

