Скандал в школе в ХМАО: замдиректор обвиняется в домогательствах

В Нижневартовске ученики одной из школ обвинили замдиректора в домогательствах

В одной из школ Нижневартовска старшеклассники обвинили заместителя директора в домогательствах. Проверка с участием департамента образования, полиции и прокуратуры не подтвердила эти заявления, сообщает muksun.fm .

«Просим вас принять меры по отношению к заместителю директора по безопасности. По отношению к девочкам он допускает некорректные замечания с использованием непристойных выражений», — отмечается в записке школьников.

В тексте обращения ученики школы описали нарушения со стороны педагога: якобы он осуществляет проверки в школьных туалетах, допускает касания интимных зон учениц, а также слова и поступки, противоречащие профессиональной этике. В числе прочего утверждается, что он требовал, чтобы его называли «мой хозяин».

Журналисты запросили информацию в окружном департаменте образования. Там проинформировали, что в учебном заведении уже прошла проверка с участием городского департамента образования, правоохранительных органов и прокуратуры. Все участники были установлены и дали объяснения. Изложенные в жалобе обстоятельства не подтвердились.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.