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СК взял на контроль дело о попытке нападения на школу в Подмосковье

Центральный аппарат СК России взял на контроль дело о попытке нападения на школу в подмосковном Реутове, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в центральный аппарат СК России представят доклад по уголовному делу.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.

16 января в Реутове задержали 16-летнего подростка, который готовил нападение на местную школу. Юноша, являющийся уроженцем Таджикистана, хотел атаковать учебное заведение с тремя ножами. Подозреваемый является приверженцем террористического «Колумбайна»*, ему предъявлены обвинения.

* Террористическая организация, запрещена в РФ.