СК РФ возбудил дело о халатности по жалобе вдовы погибшего на СВО

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности в связи с задержкой назначения пенсии по потере кормильца семье погибшего участника специальной военной операции, сообщает ТАСС .

Основанием послужило обращение его вдовы, Кристины Гребе, прозвучавшее на «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным. Военные следователи квалифицировали действия должностных лиц по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Как сообщает пресс-служба СК, военнослужащий погиб при выполнении боевых задач, и в январе 2025 года был уволен со службы по факту гибели. В июле его супруга подала в военкомат Новосибирской области документы на назначение пенсии. Выяснилось, что бумаги два месяца пересылались между инстанциями, а пенсия была оформлена лишь 17 декабря 2025 года. До этого вдова с двумя детьми не могла получить удостоверения членов семьи погибшего и положенные выплаты.

Во время прямой линии Владимир Путин принес женщине извинения за «нерасторопность социальных служб» и указал на «избыточную бюрократию» между Минобороны и социальным блоком правительства. Расследование уголовного дела взято на контроль Главным военным следственным управлением СК России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.