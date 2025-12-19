Путин извинился за нерасторопность служб перед вдовой бойца СВО по делу о пенсии

Во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» жительница Новосибирска Кристина Греби рассказала, что является вдовой бойца СВО и одна воспитывает двоих маленьких детей. После гибели мужа она так и не смогла получить пенсию по потере кормильца и поинтересовалась у Путина, можно ли ускорить этот процесс.

«Муж погиб в январе 2024 года, 10 декабря 2024 года я получила свидетельство о смерти на основании п. п. 14.21, и сейчас заканчивается 2025 год, пенсии до сих пор нет. Вопрос: можно ли ускорить сроки решения рассмотрения таких заявлений, как по пенсии потери кормильца и удостоверения семьи погибшего?» — обратилась к Путину жительница Новосибирска.

Глава государства выслушал женщину и извинился за то, что ситуация сложилась именно таким образом, а также пообещал решить вопрос как можно скорее.

«Кристина Сергеевна, во-первых, я хочу принести вам извинения, извиниться перед вами за нерасторопность тех служб, которые должны решать вопросы подобного рода. Простите нас, пожалуйста. Уверяю вас, в вашем случае это будет сделано и сделано быстро», — сказал Путин.

Российский лидер также отметил, что такая проблема действительно существует в нашей стране. На данный момент не удается нормально наладить контакт между Минобороны и социальным блоком правительства России из-за больших бюрократических нюансов: бумаги теряются, переходят из одного ведомства в другое, затягиваются принятия решений, однако работа по устранению всех перечисленных сложностей ведется.

«Но мы, безусловно, будем над этим работать. Надеюсь, рассчитываю на это. Тоже возьму под дополнительный контроль все, что в этой сфере происходит. Все понятно, что нужно делать, только делать это нужно быстрее», — подчеркнул Путин.

По словам Путина, также есть другая проблема, которая касается поиска пропавших без вести бойцов. Российский лидер назвал этот вопрос острым. Министерство обороны предприняло определенные шаги, которые проблему решают. Уже создан основной координирующий центр по поиску пропавших бойцов. Также созданы отделы в группировках и на местах. Создан отдельный реестр по поиску таких лиц. С начала года и до настоящего момента количество лиц, которые были в розыске, сократилось на 50%, и эта работа должна продолжаться и совершенствоваться.

