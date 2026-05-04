СК раскрыл, как на Урале расследуют старые преступления
Заместитель руководителя отдела криминалистики СК по Свердловской области Артем Повереннов рассказал, какие методы помогают раскрывать преступления прошлых лет, сообщает «Поясним за Тагил».
По словам полковника юстиции Артема Повереннова, криминалисты сопровождают расследование на всех этапах — от осмотра места происшествия до сложной аналитики. Специалисты используют технику для фиксации следов, организуют экспертизы и анализируют массивы данных, включая телефонные соединения.
Криминалисты также изучают архивные материалы и выявляют связи между разрозненными делами. Это позволяет обнаружить признаки серийности и выйти на подозреваемых, действовавших в разные годы.
Современное следствие применяет цианоакрилатовые камеры для поиска отпечатков, специальные источники света для выявления биологических следов, эндоскопы и металлоискатели. Активно развивается работа с цифровыми данными: извлекается информация с мобильных устройств, восстанавливаются удаленные файлы, используются программы с элементами искусственного интеллекта.
Повереннов отметил, что в 1990-е годы высокой нагрузке на следствие не хватало ресурсов, а расследования осложняли ложные алиби и молчание свидетелей. Сегодня повторные экспертизы, в том числе ДНК-анализ, новые базы данных и повторные допросы помогают продвигаться в старых делах.
Он добавил, что следователи также проверяют ранее осужденных за аналогичные преступления и сопоставляют «почерк». Среди основных вызовов профессии — эмоциональная нагрузка и рост киберпреступности.
