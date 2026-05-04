СК раскрыл, как на Урале расследуют старые преступления

Заместитель руководителя отдела криминалистики СК по Свердловской области Артем Повереннов рассказал, какие методы помогают раскрывать преступления прошлых лет, сообщает «Поясним за Тагил» .

По словам полковника юстиции Артема Повереннова, криминалисты сопровождают расследование на всех этапах — от осмотра места происшествия до сложной аналитики. Специалисты используют технику для фиксации следов, организуют экспертизы и анализируют массивы данных, включая телефонные соединения.

Криминалисты также изучают архивные материалы и выявляют связи между разрозненными делами. Это позволяет обнаружить признаки серийности и выйти на подозреваемых, действовавших в разные годы.

Современное следствие применяет цианоакрилатовые камеры для поиска отпечатков, специальные источники света для выявления биологических следов, эндоскопы и металлоискатели. Активно развивается работа с цифровыми данными: извлекается информация с мобильных устройств, восстанавливаются удаленные файлы, используются программы с элементами искусственного интеллекта.

Повереннов отметил, что в 1990-е годы высокой нагрузке на следствие не хватало ресурсов, а расследования осложняли ложные алиби и молчание свидетелей. Сегодня повторные экспертизы, в том числе ДНК-анализ, новые базы данных и повторные допросы помогают продвигаться в старых делах.

Он добавил, что следователи также проверяют ранее осужденных за аналогичные преступления и сопоставляют «почерк». Среди основных вызовов профессии — эмоциональная нагрузка и рост киберпреступности.

