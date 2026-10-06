СК прекратил дело главы детского хосписа «Дом с маяком» Лиды Мониавы

Уголовное дело против главы детского хосписа «Дом с маяком» Лиды Мониавы прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Об этом 6 октября адвокату Михаилу Бирюкову сообщил следователь из центрального следственного комитета, сообщает «Осторожно, Новости» .

«Это какое-то чудесное чудо. Но случилось оно не само собой, а сделали его вы. Спасибо всем, кто приходил к суду! Особенное спасибо героическим пациентам „Дома с маяком“, которые пришли поддержать Лиду к суду в инвалидных колясках, с аппаратами ИВЛ», — говорится в сообщении.

Адвокат поблагодарил всех, кто писал письма и посты в поддержку Мониавы, а также выразил благодарность журналистам за информационную поддержку.

Ранее сообщалось, что к Мониаве с обыском пришли 2 сентября 2026 года, на следующий день суд назначил ей запрет определенных действий до 30 октября по обвинению в распространении фейков об армии по мотивам политической ненависти. Позднее сообщалось, что Мониава покинет пост директора благотворительного фонда «Дом с маяком» и выйдет из правления.

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