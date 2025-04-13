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СК: Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела рабовладельцев из Кузбасса

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании уголовного дела об использовании рабского труда в Кемеровской области-Кузбассе. В интернете активно обсуждают решение суда Новокузнецка, который не заключил под стражу группу людей. Они, предположительно, на протяжении многих лет держали людей в трудовом рабстве, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Троих мужчин из Кузбасса обвиняют и подозревают в совершении правонарушений по пунктам «а», «ж» части 2 статьи 127 Уголовного кодекса России («Незаконное лишение свободы») и пунктам «а», «г» части 2 статьи 127.2 УК РФ («Использование рабского труда»). Органы следствия просили у суда заключить этих людей под стражу. Однако ходатайство было отвергнуто.

Бастрыкин поручил главе СУ СК России по Кемеровской области-Кузбассу Александру Кустову доложить о ходе расследования, доказательствах, причинах вынесения соответствующего судебного решения.

Также сотрудникам местного Следкома нужно предпринять законные меры, чтобы обжаловать решение.

Ранее житель Якутии держал в рабстве молодого человека и пенсионера. Они были вынуждены заниматься тяжелым трудом.