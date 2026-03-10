Сябитова заявила, что осознанный подход к созданию семьи не гарантирует счастья

Главная сваха страны Роза Сябитова заявила, что поколение зумеров растет в эпоху постоянной тревожности и отсутствия стабильности, что формирует у них страх перед любыми обязательствами. Она отметила, что молодые люди стремятся к максимальной свободе в отношениях, настаивают на сохранении личных границ и избегают традиционного распределения супружеских ролей, но при этом осознанный подход к созданию семьи не является гарантом счастья, сообщает «Вечерняя Москва» .

По мнению Сябитовой, такое поведение объясняется желанием зумеров оградить себя от возможных разочарований — они намеренно снижают планку ожиданий как от партнера, так и от самих себя. Однако создание семьи требует готовности брать на себя ответственность и выполнять определенные обязательства.

Парадокс ситуации заключается в том, что, пытаясь выстроить принципиально новую модель семейных взаимоотношений, молодежь повторяет типичные ошибки прошлых поколений, которые неизбежно ведут к распаду пары.

Также Сябитова назвала идеальную разницу в возрасте между партнерами. По ее словам, это разница в семь лет, что соответствует одному поколению. Однако неравенство в браке определяется не столько цифрами в документах, сколько различием в жизненном ритме партнеров.

Речь идет о том, что одни и те же ситуации воспринимаются людьми по-разному в зависимости от возраста и опыта. Например, в 30-летнем возрасте человек может переживать из-за неотвеченного сообщения, тогда как в 50 лет та же ситуация вызовет спокойную реакцию — человек просто отключит уведомления и займется своими делами.

Основная сложность в парах, где женщина старше на 10-15 лет, заключается не в самом возрастном различии, а в стремлении партнеров игнорировать его существование. Отношения постепенно разрушаются, когда партнеры демонстрируют показное безразличие. Женщина пытается убедить окружающих в своей молодости и привлекательности, в то время как мужчина делает вид, что его все устраивает в сложившейся ситуации. Такое поведение приводит к тому, что между людьми возникает эмоциональная пропасть, которая со временем уничтожает их близость и в итоге становится причиной разрыва отношений.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.