Жители Донецка и области пожаловались на отсутствие питьевой воды, сообщают «Осторожно, новости» . По словам дончан, стабильного водоснабжения у них нет с 2022 года, но в последнее время ситуация стала критической.

Люди утверждают, что в последний год им включали воду по одному разу в двое суток и на 4 часа, причем за это время населению не удавалось запастись необходимыми объемами жидкости. С конца июля 2025 года в регионе хотели изменить график включения воды, сократив его до одного раза в трое суток. Дончане говорят, что опасаются «гуманитарной катастрофы» из-за сложностей с водоснабжением.

Граждане добавили, что когда им включают воду, то она течет мутной и с грязным осадком, поэтому жители не могут использовать ее для приготовления пищи и нужд гигиены.

«Самая тяжелая ситуация в больницах: многие уборные там закрыты. В отделениях, где много лежачих больных, раненых, воды тоже нет. В школах, когда был учебный год, в уборных не было воды», — пожаловались жители Донецкой Народной Республики.

На днях президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой ДНР Денисом Пушилиным. В ходе беседы верховный главнокомандующий также указывал на сложности с водой в Донецкой Народной Республике, называя это одним из наиболее актуальных вопросов в регионе. Пушилин отмечал, что проблема обострилась из-за «водной блокады» со стороны Украины. Он также говорил президенту, что в Мариуполе водоснабжение включают раз в два дня, в Донецко-Макеевской агломерации — раз в три дня, в Енакиево и окрестных городах — раз в четыре дня.

