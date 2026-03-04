Системы оповещения городского округа Пушкинский охватывают более 90% населения округа

4 марта по всей России прошла проверка системы оповещения и округ Пушкинский не стал исключением, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В соответствии с законодательством Российской Федерации не реже двух раз в год на территории округа проводятся комплексные проверки систем оповещения для поддержания их в постоянной готовности к использованию. Также реализуются мероприятия по увеличению охвата населения дополнительными техническими средствами оповещения.

Для информирования населения об опасностях в Пушкинском используются региональная и муниципальная системы оповещения. Данные системы расположены в городах Пушкино, Ивантеевка, Красноармейск и других населенных пунктах округа и охватывают более 90% населения.

Пункты управления системами находятся в МКУ «ЕДДС» и позволяют транслировать сигналы гражданской обороны, подготовленные аудиосообщения, а также объявления в прямом эфире.

Кроме того, администрацией округа заключены соглашения с сотовыми операторами для осуществления экстренной SMS-рассылки абонентам, находящимся в зоне возможной опасности.

