Системы АРМ от «Инферит» состоят в реестре отечественной продукции Минпромторга

Автоматизированное рабочее место INFERIT DESKTOP v2 D4 от вендора «Инферит» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline), производство которого расположено в подмосковном Фрязино, теперь в реестре отечественной продукции Минпромторга России (№ 10632760). Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«„Инферит“ — это вендор широкого профиля, нацеленный на реальную импортонезависимость. Компания выпускает настольные компьютеры, ноутбуки, серверы, ряд программного обеспечения и собственную операционную систему „МСВСфера“. Производство оборудования расположено в подмосковном городе Фрязино, где ежегодно собирают порядка 300 тыс. единиц техники», — зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

АРМ — линейка десктопных компьютеров, поставляемых вместе с периферией: мониторами, клавиатурами, мышками, принтерами и VESA-креплениями. Вместе они создают современное автоматизированное рабочее место. Одна из моделей серии — INFERIT DESKTOP v2 D4 — это высокая производительность современных компонентов и конкурентная цена. ПК собран в прочном, но компактном miniTower-корпусе из горячеоцинкованной стали SGCC.

Платформа, на которой базируется система — сокет Intel LGA1700 с чипсетами H610 или B760 на выбор. Она поддерживает 64 ГБ оперативной памяти, работающей в двухканальном режиме, и процессоры вплоть до Intel Core I7 13700 с 24 ядрами и 32 потоками. В пару к CPU можно установить видеокарту уровня Nvidia GeForce RTX 5060. Вместе эти компоненты дают нужную вычислительную мощность для любых офисных задач и проектов, связанных с профессиональной обработкой медиаконтента.

Комплекты АРМ гибко конфигурируются по желанию. В каталоге «Инферит» широкий модельный ряд периферийных устройств: принтеров, внешних блоков питания, сетевых фильтров, клавиатур, мышек и мониторов с диагоналями от 23″ до 27″.

Вся компьютерная техника «Инферит» поставляется с операционной системой «МСВСфера» собственной разработки. Стабильная и надежная, включена в реестр Минцифры и отвечает всем требованиям безопасности российских регуляторов. Проста в освоении: интерфейс интуитивно понятен и сделан в стилистике Windows или macOS на выбор.

Включение продуктов «Инферит» в реестр Минпромторга подтверждает соответствие оборудования всем требованиям технологической независимости. Кроме того, это укрепляет позиции ГК Softline в реализации стратегии по созданию доверенных ИТ-решений.

«Включение АРМ INFERIT DESKTOP v2 D4 в реестр Минпромторга открывает „Инферит“ новые возможности для участия в государственных проектах и тендерах, а также служит подтверждением, что наша техника отвечает высоким ИТ-стандартам», — сказал руководитель департамента продуктовых решений «Инферит Техника» («Инферит», кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline) Андрей Ильичев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.