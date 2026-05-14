Системе-112 Подмосковья исполнится 11 лет 1 июня

Система-112 Московской области 1 июня отметит 11 лет со дня запуска — первый вызов операторы приняли в 2015 году. Служба работает круглосуточно и объединяет тысячи специалистов по всему региону, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С момента запуска номер «112» стал основным каналом связи с экстренными службами в Подмосковье. Сегодня более 97% обращений в регионе поступают через единый номер. Всего за 11 лет операторы приняли свыше 111 млн вызовов. Внедрение системы позволило сократить время реагирования на комплексные происшествия на 45% — с 70 до 38 минут.

Ежедневно в Московской области вызовы принимают более 350 операторов, а бесперебойную работу службы обеспечивают около 4 тыс. специалистов. Система действует по принципу «одного окна»: заявителю достаточно сообщить о происшествии, после чего информация оперативно передается во все необходимые службы.

В городском округе Мытищи на дежурство ежесуточно заступают до шести специалистов — пять операторов и один диспетчер. Всего по штатному расписанию здесь работают 24 сотрудника.

«Ваша работа — это не просто профессия, это истинное служение людям, образец мужества и самоотверженности», — отмечала ранее глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.