Система автоматического мониторинга паводков появится в Подмосковье уже в 2025 г

В Московской области завершается работа по созданию автоматической системы мониторинга паводковой ситуации. Она будет состоять из 166 датчиков автоматического измерения уровня воды, установленных в 40 муниципальных образованиях региона. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Мониторинг паводковой ситуации особенно актуален в преддверии наступающей зимы. В этом году большого паводка не было, но на будущую зиму метеорологи предсказывают повышенный уровень осадков. Конечно, долгосрочные прогнозы не всегда точны, но в любом случае следует готовиться к серьезному половодью. Система позволит вести мониторинг в режиме „24×7“ с оперативностью реагирования до одной минуты, причем с фотофиксацией», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Автоматическая система мониторинга паводков позволит полностью исключить человеческий фактор, что, в свою очередь, освободит сотрудников органов местного самоуправления от рутинной работы и освободит более 73 тыс. часов на выполнение приоритетных задач. Ввод системы в промышленную эксплуатацию запланирован на декабрь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе есть серьезный вызов по ряду гидротехнических сооружений и одно из них — это дамба, которая была передана региону в конце 2024 года, в Дубне.

«И наша задача вместе с правительством — реализовать программу модернизации этого очень важного гидротехнического сооружения», — сказал Воробьев.