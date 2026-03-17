Система 112 в Подмосковье приняла более 109 млн вызовов

Система-112 Московской области с 2015 года приняла более 109 млн обращений от жителей региона. Ежедневно операторы обрабатывают около 30 тыс. вызовов и координируют работу экстренных служб, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Единый номер 112 позволяет жителям Подмосковья оперативно связаться с пожарными, полицией, скорой помощью и другими службами. Система работает по принципу «одного окна»: информация о происшествии одновременно передается в необходимые ведомства, что сокращает время прибытия помощи.

Сегодня в системе задействованы более 3800 специалистов. За годы работы она приняла свыше 109 млн обращений, при этом более 97% вызовов в регионе поступают именно по номеру 112.

Обратиться за помощью можно по телефону, с помощью СМС, через чат-бот и видеочат, а также посредством оборудования системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и мобильного приложения «112 МО». Чтобы помощь была оказана быстрее, важно сообщить точный адрес, кратко описать ситуацию и оставаться на линии, следуя инструкциям оператора.

«Система-112 обеспечивает оперативную помощь и координирует работу всех экстренных служб, чтобы каждый житель Подмосковья чувствовал себя защищенным в любой ситуации», — отметили специалисты.

Система продолжает развиваться: внедряются новые технологии и образовательные программы, направленные на повышение безопасности жителей региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело—с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение—систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.