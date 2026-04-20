Система-112 приняла более 8 900 вызовов в Одинцовском округе

За период с 13 по 19 апреля операторы Системы-112 Одинцовского городского округа приняли более 8900 обращений. Из них 4067 вызовов были связаны с необходимостью оказания скорой медицинской помощи.

В полицию и ГИБДД жители обратились 1 655 раз. По линии МЧС и пожарной охраны зафиксировано 210 вызовов, в газовую службу — 261 обращение.

Операторы Единой дежурно-диспетчерской службы также напомнили о риске заблудиться в весеннем лесу. Несмотря на отсутствие листвы, ориентироваться в такой местности бывает не проще, чем летом.

Специалисты рекомендуют в случае потери ориентира остановиться и успокоиться, осмотреться и прислушаться к окружающим звукам — шуму дорог, поездов или лаю собак. При наличии связи необходимо позвонить по номеру 112 и сообщить координаты или примерный район нахождения. Также важно экономить заряд телефона и не пытаться хаотично менять направление движения.

Соблюдение этих простых правил ежегодно помогает сохранить жизни людей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.