Система-112 приняла более 2,5 млн вызовов в Подмосковье

С начала 2026 года система 112 в Подмосковье обработала свыше 2,5 млн обращений от жителей и гостей региона. Большинство вызовов поступило по телефону, также выросло число обращений через ЭРА-ГЛОНАСС и справочных запросов, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Свыше 2,3 млн обращений поступило по телефону, включая бессимочные вызовы. Это на 9,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Количество справочных обращений превысило 308 тыс., что примерно на 9% выше прошлогоднего показателя.

Активно развиваются альтернативные каналы связи. Через систему «ЭРА-ГЛОНАСС» зафиксировано более 3,1 тыс. обращений против 1,7 тыс. годом ранее — рост составил около 82%. Около 500 сообщений поступило по СМС, что отражает переход пользователей на современные способы связи.

Система 112 Московской области координирует взаимодействие экстренных служб — скорой помощи, полиции и пожарно-спасательных подразделений — при реагировании на пожары, ДТП, утечки газа и другие происшествия. Обратиться за помощью можно по номеру 112, через мобильное приложение с функциями чата и видеочата, а также по СМС и через систему «ЭРА-ГЛОНАСС».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.