Система-112 приняла 9500 вызовов в Одинцовском округе

Свыше 9500 обращений поступило в систему-112 Одинцовского округа с 4 по 10 мая. Чаще всего жители вызывали скорую помощь и полицию. Одновременно службы предупредили о новой схеме мошенничества в мессенджерах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За отчетный период операторы приняли более 9500 обращений. Большая часть вызовов — 4078 — пришлась на скорую медицинскую помощь. В полицию и ГИБДД жители обращались 2307 раз, по линии МЧС и пожарной охраны зафиксировано 323 вызова, в газовую службу — 310.

Сотрудники Единой дежурно-диспетчерской службы также предупредили о фейковых рабочих чатах. Мошенники представляются руководителями или коллегами, создают поддельные группы в мессенджерах и предлагают пройти «проверку трудового стажа».

Злоумышленники убеждают перейти в бот, якобы связанный с порталом Госуслуг, и отправить уникальный код из СМС или push-уведомления. После этого они получают доступ к личному кабинету жертвы.

Жителям рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам, не передавать коды подтверждения и сразу покидать подозрительные чаты. Информацию о подобных схемах просят распространять среди коллег и близких.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.