Система-112 предупредила о риске паводков в Подмосковье

Риск паводков и подтоплений вырос в Московской области из-за активного таяния снега после обильных зимних осадков. В зоне возможного затопления находятся низменные участки, СНТ и прибрежные территории. Жителям напомнили о мерах безопасности и порядке действий при эвакуации, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

С потеплением в Подмосковье началось интенсивное таяние снега. По данным экстренных служб, из-за рекордных снегопадов повышается вероятность резкого подъема уровня воды и образования ледовых заторов. Это может привести к подтоплению частных домов в поймах рек, размыву дорог и мостов, а также повреждению фундаментов зданий.

В системе-112 подчеркнули, что в период паводка запрещено переходить реки вброд или переезжать их на автомобиле, выходить на лед и передвигаться по льдинам. Даже слой воды около 30 сантиметров способен снести машину потоком. Также не рекомендуется пить воду из колодцев и родников без кипячения из-за риска инфекций.

При угрозе подтопления жителям советуют следить за официальными сообщениями, очистить дренажные канавы, перенести ценные вещи и продукты на верхние этажи или чердак. Документы следует упаковать в водонепроницаемый пакет и подготовить запас воды и продуктов минимум на три дня. Перед эвакуацией необходимо отключить газ, электричество и воду.

Если объявлена эвакуация, нужно взять документы, аптечку, средства связи, теплые вещи и проследовать в пункт временного размещения. При невозможности покинуть дом следует подняться на возвышенность и позвонить по номеру 112, сообщив точный адрес и количество людей. После спада воды нельзя включать электроприборы без проверки проводки, для питья подходит только бутилированная или кипяченая вода.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.