Система-112 Подмосковья приняла более 1,8 млн вызовов зимой

Система-112 Московской области за три зимних месяца приняла и обработала 1 808 519 обращений жителей и гостей региона. В среднем операторы ежедневно фиксировали около 28 тыс. вызовов, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Зимний период традиционно сопровождается повышенной нагрузкой на экстренные службы. Это связано с неблагоприятными погодными условиями, ростом числа ДТП, сезонными заболеваниями и увеличением бытовых рисков. Несмотря на это, система обеспечила бесперебойный прием и своевременную передачу информации службам реагирования.

Большая часть обращений была направлена в скорую медицинскую помощь — 480 448 вызовов. В полицию и ГИБДД передано 211 503 обращения, в пожарную охрану — 21 263, в службу газа — 64 329, в службу «Антитеррор» — 2 716, в комитет лесного хозяйства — 338. Наибольшая нагрузка традиционно пришлась на медиков.

Основным способом связи остается телефонный звонок, включая бессимочные вызовы — их зафиксировано 1 804 579. Через мобильное приложение «112 МО» поступило 932 обращения, по СМС — 584, через систему «ЭРА-ГЛОНАСС» — 2 495. Использование разных каналов связи позволяет обратиться за помощью даже при невозможности голосового вызова.

В центре отметили, что работа по совершенствованию межведомственного взаимодействия и развитию цифровых сервисов продолжается в плановом режиме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.