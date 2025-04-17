Система-112 Подмосковья приняла более 1,5 тыс вызовов Комлесхозу с начала года

Система-112 Подмосковья с начала года приняла более 1,5 тыс. вызовов, адресованных Комлесхозу региона. Всего с момента начала взаимодействия было передано почти 43 тыс. обращений. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

С 2015 года в Московской области действует эффективное информационное взаимодействие между региональной системой-112 и Комитетом лесного хозяйства. Все лесничества Подмосковья подключены к этой системе, что значительно ускоряет реагирование на чрезвычайные ситуации в лесах.

Операторы 112 в автоматическом режиме передают информацию о происшествиях в лесном фонде.

К таким вызовам относятся: поиск заблудившихся в лесном массиве, возгорания в лесном массиве, обнаружение мусора, незаконная рубка леса и другие.

С начала 2025 года операторы подмосковной системы-112 зарегистрировали более 1,5 тысячи вызовов, адресованных комитету лесного хозяйства.

Количество вызовов в летне-осенний период, когда устанавливается теплая и сухая погода, а также стартует ягодно-грибной сезон, заметно увеличивается. В это время в службу спасения ежедневно поступает в среднем 30 обращений о происшествиях в лесах.

Если вы стали свидетелем происшествия в лесу, не медлите — звоните на единый номер спасения «112». Оператор определит алгоритм реагирования, свяжет вас с необходимой службой и ближайшим подразделением.

Кроме того, в системе-112 успешно функционирует функция геопозиционирования, которая автоматически определяет местонахождение заявителя. Это позволяет специалистам точно определять координаты заблудившихся в лесу людей или мест возникновения возгораний.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.