Система-112 Подмосковья приняла 8 тыс межрегиональных вызовов

Операторы системы-112 Подмосковья с начала 2026 года обработали более 8 тысяч межрегиональных обращений и передали их в экстренные службы других субъектов РФ. Всего за время работы система приняла свыше 906 тысяч таких вызовов, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

В Систему-112 Московской области регулярно поступают обращения, требующие реагирования экстренных служб в других регионах страны. Для оперативной помощи жителям, находящимся за пределами Подмосковья, действуют соглашения о взаимодействии с соседними регионами и налажено сотрудничество со всеми субъектами РФ. Операторы передают информацию в профильные службы по месту происшествия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.