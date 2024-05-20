Система-112 Подмосковья получила свыше 3 тыс сообщений о ДТП через «ЭРА-ГЛОНАСС»

С начала 2024 года подмосковная система-112 получила более 3 тысяч аварийных вызовов от автомобилистов через «ЭРА-ГЛОНАСС», а за все время взаимодействия — более 40 тысяч экстренных сообщений. Об этом сообщила пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Система-112 Московской области с 2017 года интегрирована с госинформсистемой «ЭРА-ГЛОНАСС». Взаимодействие систем ускорило реагирование экстренных служб на дорожно-транспортные происшествия за счет получения цифровых данных о местонахождении автомобиля и общих характеристик машин. В первую очередь это касается тяжелых аварий с автоматической активацией кнопок SOS, когда пострадавшие были не в состоянии самостоятельно вызвать необходимую помощь.

Возможности системы «ЭРА-ГЛОНАСС» позволяют в ручном или автоматическом режиме сообщить о факте и месте ДТП оператору резервного центра обработки вызовов системы-112 на территории Московской области. Среднее время передачи данных составляет 19 секунд.

Более половины вызовов принято с территорий удаленных от крупных населенных пунктов более чем на 30 км, что увеличивает ценность каждой минуты для ускорения реагирования спасателей. Уникальность «ЭРА-ГЛОНАСС» в том, что в 90% вызовов не дублируются из других источников, например, с мобильных телефонов свидетелей.

Нажатие на кнопку SOS — самый простой и быстрый способ не только передать аварийное сообщение, но и помочь пострадавшим, если водители стали очевидцами происшествий на дорогах Московской области. Сегодня к «ЭРА-ГЛОНАСС» подключен уже каждый пятый автомобиль в России — более 10,8 млн транспортных средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.