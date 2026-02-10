Система-112 Подмосковья обработала более 108 млн вызовов

Система-112 Московской области с начала эксплуатации приняла свыше 108 миллионов обращений, только с начала 2026 года — более 1,2 миллиона, сообщает пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

С момента запуска Система-112 Московской области приняла более 108 миллионов вызовов от жителей и гостей региона, оказавшихся в экстренных ситуациях. Ежедневно операторы обрабатывают свыше 35 тысяч обращений, а с начала 2026 года — более 1,2 миллиона.

Одним из ключевых достижений стало сокращение времени реагирования на комплексные происшествия на 45 %: с 70 до 38 минут. За 10 лет работы в систему внедрили более 30 новых функций, включая геопозиционирование абонентов, речевую аналитику, обновление мобильного приложения «112 МО», СМС-информирование о статусе реагирования экстренных служб, интеграцию с порталом «Добродел» и переход на отечественное программное обеспечение.

В настоящее время через номер 112 поступает более 97 % всех вызовов экстренных служб региона. В перспективе планируется довести этот показатель до 100 %. В системе задействованы около 517 объектов и более 3,8 тысячи специалистов. Ежесуточно на дежурство заступают свыше 350 операторов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело—с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение—систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.