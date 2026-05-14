Система-112 Подмосковья направляет пожарных во время звонка

Система-112 Московской области выстраивает работу так, что пожарные выезжают на место происшествия еще во время разговора оператора с заявителем. Алгоритм позволяет сократить время реагирования и сразу подключать все необходимые службы, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Алгоритм взаимодействия системы-112 и пожарно-спасательных подразделений выстроен так, чтобы не терять ни секунды. Как только поступает вызов, информация оперативно передается пожарным расчетам, и они выезжают по указанному адресу еще до завершения разговора оператора с заявителем. Такой порядок действий позволяет начать реагирование максимально быстро.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.