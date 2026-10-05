Система-112 Одинцовского округа приняла почти 12 тыс обращений за неделю

Жители Одинцовского округа с 28 сентября по 4 октября направили в Систему-112 почти 12 тыс. обращений. Больше всего вызовов касалось скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 28 сентября по 4 октября в Систему-112 Одинцовского округа поступило почти 12 тыс. обращений. Из них 4148 касались вызова скорой помощи, 1476 — полиции и Госавтоинспекции. По линии МЧС и пожарной охраны зафиксировали 317 вызовов, в газовую службу — 541.

Операторы Единой дежурно-диспетчерской службы напомнили жителям и гостям округа о правилах безопасности в осенне-зимний период. Начало отопительного сезона связано не только с теплом в домах, но и с сезонными рисками.

Главная опасность — угарный газ (CO), который образуется при горении в печах, каминах, газовых колонках и котлах. Он не имеет цвета и запаха.

Заслонку печи нельзя закрывать, пока угли полностью не прогорят и не исчезнут синие огоньки. Перед каждым включением газовой колонки необходимо проверять тягу: поднесенный к вентиляционной решетке лист бумаги должен прилипнуть к ней. Обогревать квартиру включенной газовой плитой нельзя — это выжигает кислород и смертельно опасно.

Приложение «112 МО» можно установить через App Store, Google Play и RuStore.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть возможность установки бесплатной системы безопасности от утечек газа для ряда категорий семей.

«Очевидно, что случаи трагические показывают нам, что особое внимание нам нужно уделить социально незащищенной группе граждан. <…> Здесь я предлагаю <…> особенно подумать и обеспечить бесплатную систему безопасности, а именно тот механизм, который в случае утечки перекрывает газ. Вы знаете, что эти счетчики, <…> аппаратура более дорогая, но очень-очень важная», — сказал Воробьев.