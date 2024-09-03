Синоптики рассказали, в каких регионах РФ погода удивит аномалиями в сентябре

Первый осенний месяц во многих субъектах РФ начался с рекордной жары. На европейской территории погода на 5-9 градусов превышает климатическую норму, сообщает kp.ru .

Сентябрь будет очень теплым в европейской части страны, рассказали в Гидрометцентре. В столице и других регионах ЦФО, в Санкт-Петербурге и на северо-западе, в ЮФО, в том числе на курортах Черного моря, средняя температура месяца прогнозируется на 1 градус выше нормы. Кроме того, подобная теплая аномалия будет и на Таймыре.

Центр погоды «Фобос» дает еще более оптимистичный прогноз на месяц. Так, в большинстве районов европейской части РФ средняя температура за сентябрь на 2-4 градуса превысит норму.

В Сибири, на Урале, Дальнем Востоке, в Приволжском федокруге, на Северном Кавказе, в Коми, Волгоградской и Астраханской областях, Калмыкии первый месяц осени будет соответствовать климатической норме.

При этом холодных аномалий синоптики Гидрометцентра не прогнозируют нигде в России. А специалисты «Фобоса» отметили, что непривычно холодный сентябрь ожидается в Сибири и в северных регионах европейской части страны.

В регионах ЮФО сентябрь будет слишком дождливым. Также на курортах Краснодарского края и Крыма осадков прогнозируется больше, чем обычно. Избыток осадков ожидается в Якутии и Магаданской области, там может выпасть и снег.

Сухой месяц ждет жителей на юге ЦФО, на Волге, в Псковской области, в Забайкалье и на Таймыре.