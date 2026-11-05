«Говно в каждой кружке»: россияне жалуются на кофе с «мышиными фекалиями»

Российские пользователи в социальных сетях массово жалуются на растворимый кофе, в котором они якобы обнаружили мышиные фекалии.

«Кто-нибудь сталкивался с такими штучками? Что это? (нет это не кофе который не растворился, эта штука не растворяется, на ощупь как губка)», — поинтересовалась пользователь popovich.anastasiya13.07 в соцсети Threads*, прикрепив фото с неизвестными комочками в кружке.

Пользователь nail_orgasmic потребовала у компании объяснений, почему она «должна пить кофе за миллион деняк с мышиным говном в каждой кружке?».

По словам девушки, с ней связались представители компании и попросили прислать фото на электронную почту, а затем забрали кофе на экспертизу. В службе поддержки кофейной компании заявили, что им поступает «множество аналогичных обращений».

Девушка добавила, что передала курьеру кофе, но при этом оставила часть себе, чтобы провести независимую экспертизу, если компания не найдет нарушений.

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