Синоптики раскрыли, когда в Москву придет первая в этом году гроза

Первая в 2026 году гроза может пройти в Москве и Подмосковье уже 5 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

В Московский регион с юго-запада, из Средиземноморья, придет тепло. Из-за прогрева воздуха атмосфера будет неустойчива, что приведет к образованию кучево-дождевых облаков.

Ожидаются осадки летнего характера. Они будут кратковременными, ливневыми. Местами возможна гроза. Синоптики прогнозируют, что 5 мая она может пройти в отдельных районах Москвы и области.

Столбики термометров в Москве во вторник будут показывать плюс 24-26 градусов, а в Подмосковье температура поднимется до плюс 27 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 6-11 м/с и отдельными порывами местами до 15 м/с.

Предстоящая ночь тоже будет теплой. Температура воздуха в Москве составит плюс 13-15 градусов, по области — от плюс 10 до плюс 15 градусов.

