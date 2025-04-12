Синоптики прогнозируют майские температуры в середине апреля
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Столичный регион ожидает резкое потепление, которое принесёт погодные условия, характерные для конца весны, сообщил научный руководитель службы Роман Вильфанд.
Уже в понедельник, 15 апреля, дневная температура в Москве достигнет +9…+11°C, а в области — до +12°C.
В ночь на понедельник ещё сохранится прохлада (0…+2°C), но со вторника ожидается рост температур: ночью до +5°C, днём до +15°C в городе и +18°C в области.
К середине недели в Москве полностью сойдёт снежный покров. В Подмосковье полное таяние снега ожидается к Пасхальным праздникам.
Наибольшее потепление (+20°C) прогнозируется к концу недели — такие значения соответствуют климатической норме второй половины мая
Особенностью предстоящей погоды станет интенсивность солнечной радиации, соответствующей третьей декаде августа.
«На солнце можно будет загорать», — отметил Вильфанд.
Метеорологи связывают аномальное раннее потепление с влиянием антициклона, который принесёт в центральный регион России сухую и солнечную погоду. Такие условия благоприятны для начала весенних сельскохозяйственных работ и подготовки к дачному сезону.