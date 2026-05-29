Синоптики прогнозируют дожди и потепление в Кузбассе

В Кузбассе в конце мая ожидаются дожди и грозы, а 1 июня придет более теплая и сухая погода. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра, передает Сiбдепо .

В пятницу, 30 мая, ночью ожидается +8…+13 градусов, по северу и востоку местами +2…+7. Днем воздух прогреется до +14…+19, в отдельных районах — до +24 градусов. Прогнозируются кратковременные дожди и грозы, местами возможны сильные ливни. Северо-западный ветер усилится до 7–12 м/с, при порывах — до 15–20 м/с.

В воскресенье, 31 мая, ночью станет прохладнее — +3…+8 градусов, местами до +13. Днем температура составит +15…+20, на юго-западе — до +25 градусов. Синоптики сохраняют вероятность кратковременных дождей и отдельных гроз.

В понедельник, 1 июня, ночью прогнозируется +3…+8 градусов, местами до +13. Днем установится более теплая погода — +20…+25 градусов, однако в некоторых районах будет +14…+19. Осадков станет меньше: ночью возможны небольшие дожди, а днем ожидается преимущественно сухая и солнечная погода.

